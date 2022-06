F1, Russell replica a Horner: "Il porpoising è un problema di tutti"

ROMA - Fin dai primi test dellaFormula 1 a Barcellona era evidente una cosa: l'effetto suolo faceva saltellare le macchine. Questo fenomeno, detto porpoising, sta facendo impazzire i piloti, che a fine gara lamentano dolori alla spina dorsale per effetto di queste sollecitazioni molto forti. Dopo il Gran Premio dell'Azerbaijan il tema è tornato d'attualità con George Russell che afferma a "Sky Sports": "Non ci lamentiamo del porpoising per ottenere un vantaggio. Perfino i piloti della Ferrari e della Red Bull si lamentano dell’effetto delfino e spiegano quanto sia difficile guidare in queste condizioni".