F1, è ufficiale: Gp d'Australia in calendario fino al 2035

ROMA - La Formula 1 ha annunciato oggi il nuovo accordo per il rinnovo in calendario del Gran Premio d'Australia. La gara di Melbourne, quest'anno vinta da Charles Leclerc su Ferrari, rimarrà nel circuito del Circus fino al 2035. In questo nuovo contratto sono inserite anche la Formula 2 e la Formula 3, che correranno in terra australiana a partire dal 2023. L'edizione appena trascorsa del Gp d'Australia ha registrato oltre 419.000 presenze lungo tutto il weekend, segnando il primato dell'evento sportivo più seguito nella storia del paese.