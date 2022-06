F1, Wolff: "A Baku sfruttate sfortune altrui, per il Canada un passo in avanti"

ROMA - La Mercedes scalda i motori per il Gran Premio del Canada e cerca la sua prima vittoria in Formula 1. Il team principal della casa di Brackley, Toto Wolff, ha così presentato il weekend che attende Lewis Hamilton e George Russell a Montreal, partendo dal Gran Premio dell'Azerbaijan: "Baku è stato un fine settimana difficile per noi, in particolare per il porpoising, ma abbiamo massimizzato le opportunità che ci si presentavano e lasciato il tracciato con punti concreti", ha detto il viennese. "Quella di Montreal - aggiunge poi Wolff - è una pista unica, con chicane separate da lunghi rettilinei. Non vediamo l'ora di vedere cosa ha in serbo il weekend e speriamo di poter fare un passo avanti".