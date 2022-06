F1, allarme meteo a Montreal: la FIA invita a chiudere i garage per la forte pioggia

ROMA - Pioggia a catinelle, tombini sul circuito che strabordano e la FIA che permette alle scuderie della Formula 1 di abbassare la saracinesca dei garage " a causa delle condizioni meteo ". Nella notte italiana, il Gran Premio del Canada presenta il primo tema del weekend: le condizioni della pista. Le previsioni di "weather.gc.ca" (sito governativo per le previsioni canadesi) lasciano uno spiraglio per avere un circuito asciutto per le libere 1 (20:00 ora italiana), ma già per la seconda sessione, tre ore più tardi, sono previsti rovesci, soprattutto per la parte finale .

Rebus gomme

Per giunta, la pioggia non è attesa solo per la giornata di oggi. Anche le qualifiche di domani (22:00 ora italiana), stando alle attuali previsioni del servizio meteorologico canadese, saranno bagnate molto probabilmente (90%) da rovesci, che potrebbero mettere in difficolta i muretti nella scelta delle gomme per dare l'assalto alla nona pole position stagionale. Ciononostante, la gara dovrebbe svolgersi col sole, il che presenterebbe - quasi paradossalmente - un ulteriore ostacolo a piloti e tecnici che avrebbero così solo la prima sessione di prove libere per raccogliere dati plausibili su grip, usura degli pneumatici e temperatura dell'asfalto.