F1: Verstappen precede Leclerc e Sainz nelle libere 2 in Canada

MONTREAL - Max Verstappen è il più veloce nella seconda sessione di prove libere al Gran Premio del Canada , nono appuntamento stagionale della Formula 1 . Sul circuito di Montreal, il pilota della Red Bull firma il crono di 1:14.127 e precede le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz , rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarto tempo per un ottimo Sebastian Vettel sulla sua Aston Martin, davanti alla Alpine di Fernando Alonso , che si conferma nelle posizioni di vertice dopo l'ottima prima sessione.

Gli altri piloti

Sesto tempo per l'AlphaTauri di Pierre Gasly, che precede la Mercedes di George Russell. Seguono le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, rispettivamente in ottava e nona posizione, mentre Esteban Ocon chiude la top ten davanti a Sergio Perez. Solo tredicesimo Lewis Hamilton, che fatica in queste FP2.