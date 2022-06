F1, Gp Canada. Leclerc: "Buona la giornata iniziale, ora pensiamo alla gara"

MONTREAL – Non è iniziato nel migliore dei modi il Gp del Canada, nono appuntamento del mondiale di Formula 1, per Charles Leclerc, che avrà 10 posizioni di penalità in griglia. In virtù del cambio della centralina, il pilota della Ferrari scatterà dunque molto indietro, nonostante nel venerdì di libere abbia messo a referto il secondo miglior tempo (dietro solo a Verstappen). Il monegasco tuttavia non si abbatte e attinge al suo ottimismo in vista di un weekend che può ancora regalare qualche soddisfazione.