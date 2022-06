F1 Gp Canada, diretta gara: dove vederla in tv

MONTREAL - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio del Canada, nono appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Dopo una sessione di qualifica molto equilibrata, in cui ad avere la meglio è stato Max Verstappen, con Alonso a condividere con lui la prima fila e Sainz terzo, i piloti sono pronti a darsi battaglia nel corpo a corpo sul circuito di Montreal. Ricordiamo che Charles Leclerc scatterà dal fondo della griglia per aver cambiato la power unit. Il via alla gara è in programma domenica 19 giugno alle ore 20:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8 dalle ore 21:30. La visione in streaming è disponibile su Sky Go e Now Tv.