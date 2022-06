F1, Hamilton terzo a Montreal: "Non mi aspettavo questo risultato"

MONTREAL - Lewis Hamilton torna sul podio e lo fa in occasione del Gp del Canada, dove chiude al terzo posto. Gara molto positiva da parte del britannico, il cui passo gara è notevole e che alla fine viene premiato. A rendere il risultato più prestigioso, il fatto che sia riuscito a precedere il compagno di squadra George Russell, spesso davanti a lui in questa stagione. "Non mi aspettavo questo podio. Adoro Montreal, qui ho vinto il mio primo Gp ed il terzo posto odierno è travolgente dal punto di vista emotivo" ha dichiarato il sette volte campione del mondo.