F1, Marko si gode il momento: "Stiamo dominando"

ROMA - In questa fase della Formula 1 la Red Bull ha mostrato di essere leggermente avanti a tutti. La RB18 sta dando il meglio di sé, e con lei i suoi piloti, Max Verstappen e Sergio Perez. Helmut Marko , uomo simbolo della scuderia di Milton Keynes, illustra così la situazione a "motorsport.com": "Sette vittorie in nove gare: è un dominio . Stiamo facendo una stagione incredibile. Normalmente nella prima metà della stagione eravamo sempre in ritardo, ora invece stiamo guidando entrambe le classifiche ".

Sul ritiro di Perez

"È fondamentare finire le gare ed evitare i problemi d'affidabilità - aggiunge Marko - ed è sempre un problema quando si ha una macchina così al limite come la Ferrari. L'unica a non avere ancora ritiri a causa di problemi tecnici è la Mercedes, ma in alcune gare hanno dovuto alzare la vettura da terra per evitare il surriscaldamento". Poi una nota sul guaio tecncico che a Montreal ha costretto al ritiro Checo Perez: "Il problema è nel cambio. Il motore sembra a posto. Fino a quando non apriremo la vettura è difficile dirlo, ma credo sia così".