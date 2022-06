F1, Norris: "Porpoising? Giusto che ci sia solidarietà tra colleghi"

ROMA - Il tema del porpoising sta tenendo banco in questi giorni che porteranno la Formula 1 ad approdare a Silverstone nel prossimo weekend. La direttiva della FIA non mette d'accordo team e piloti e si rischiano ulteriori tensioni nel paddock. Tra le scuderie che però non stanno soffrendo di questo fenomeno c'è la McLaren di Lando Norris, con il pilota britannico che si concede in un'intervista al "Telegraph", dove dice: “La verità è che noi non ne siamo colpiti e senza dubbio ci sono due team che hanno lavorato meglio rispetto agli altri. Ma cambiare le carte in tavola a stagione in corso non sarebbe certo l’ideale".