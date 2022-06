F1, Horner: "La metà dei team violerà il budget cap"

ROMA - Il budget cap e la sua utilità è uno degli argomenti oggetto di discussione inFormula 1. L'aumento dei prezzi mette a rischio il valore del tetto ai finanziamenti per le scuderie, fissato per il 2022 a 140 milioni di dollari. A fronte dei numerosi imprevisti in pista, le scuderie corrono il pericolo di superare questa soglia, come afferma Christian Horner, team principal della Red Bull, ai microfoni di "Sky Sports": "La FIA deve affrontare questa situazione oltre il nostro controllo, altrimenti almeno la metà dei team andrà oltre il budget cap".