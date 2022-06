F1, Madrid si offre alla FIA per ospitare un Gran Premio

L'invito di Lopez

"Naturalmente - continua il ministro nella sua lettera - sarebbe anche una soddisfazione per l'intera regione e per i suoi cittadini. Per questo il governo della Comunità di Madrid ha il massimo interesse a renderlo possibile". "In breve vorrei confermare il nostro impegno nei vostri confronti e nei confronti di questo progetto, nonché la nostra disponibilità a firmare gli accordi appropriati per promuovere la gara e offrire un grande spettacolo sportivo e di intrattenimento. Siamo pronti a lavorare con lei e con il suo team per portare la Formula 1 a Madrid", ha concluso Lopez che ora aspetta un responso da Domenicali in una fase di piena espansione delle città papabili per ospitare un nuovo Gran Premio.