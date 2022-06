F1, parla Hamilton: "È giunto il momento di agire"

ROMA - "Vamos focar em mudar a mentalidade". Lo scrive in brasiliano sui propri canali social Lewis Hamilton : " Concentriamoci sul cambiamento della mentalità ". Un appello dopo che è riemerso a mesi di distanza un video di Nelson Piquet dove il tre volte iridato si riferisce al britannico con un epiteto razzista . Nonostante le parole dell'ex pilota di Formula 1 siano state pronunciate solo a novembre, l'indignazione sui social è montata solo in queste ore e anche la FIA si è schierata con il pilota Mercedes .

Le parole di Hamilton

"Non è solo una questione di linguaggio: è molto di più. Queste mentalità retrograde devono cambiare e non hanno posto nel nostro sport. Per tutta la mia vita sono stato circondato da questi atteggiamenti e sono stato preso di mira. C'è stato tutto il tempo per imparare. È giunto il momento di agire", scrive ancora sui social Lewis Hamilton, da sempre impegnato in tematiche d'inclusività sociale.