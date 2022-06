F1, arrivano le scuse di Piquet: "Traduzione sbagliata, non volevo offendere"

ROMA - "Vorrei fare chiarezza sugli articoli che stanno circolando sui media circa un commento da me fatto in un'intervista dell'anno scorso. Ciò che ho detto è stato irragionevole e non ho scusanti, ma vorrei chiarire che il termine che ho utilizzato è sempre stato ampiamente utilizzato in maniera colloquiale nel portoghese-brasiliano come sinonimo per ragazzo o persona e non è mai stato mia intenzione offenderlo". Sono queste le scuse che Nelson Piquet porge a Lewis Hamilton dopo le polemiche montate nelle scorse ore per la parola offensiva usata dal brasiliano per riferirsi al pilota Mercedes.