F1, Wolff: "Non voglio essere troppo ottimista in questa fase"

ROMA - Prudenza e realismo: sono queste le parole d'ordine in casa Mercedes dopo un Gran Premio di Gran Bretagna dove Lewis Hamilton ha rischiato il colpaccio ai danni dei ferraristi. Ai microfoni di "Motorsport" è infatti intervenuto Toto Wolff, team principal della casa di Brackley, che predica cautela: "Non posso definirmi ottimista, non ancora. A Barcellona abbiamo visto un po' di luce in fondo al tunnel, poi i successivi tre circuiti cittadini hanno dimostrato che ci sbagliavamo, quindi non voglio essere troppo ottimista in questa fase".