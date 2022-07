F1, Sainz: "Lotta con Leclerc? Divertente, come dovrebbe essere"

SPIELBERG- Carlos Sainz ha chiuso in terza posizione la sprint race che si è svolta durante il Gp d'Austria. Il pilota spagnolo della Ferrari aveva dato vita ad un'iniziale bagarre con Charles Leclerc, prima di desistere in seguito ad un bloccaggio che lo ha costretto a conservare gli pneumatici, come ammesso da lui stesso nell'intervista al termine della sessione: "Io sono partito bene, ho avuto un paio di lotte, prima con Max e poi con Charles, e va bene così, è stato divertente come dovrebbe essere. Le gare sono così. Forse ho surriscaldato un po’ le gomme correndo dietro a Charles per cui ho dovuto alzare un po’ il piede per recuperare e lì la mia gara è finita".