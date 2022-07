F1, la classifica piloti aggiornata dopo il Gp d’Austria

SPIELBERG - In seguito al Gran Premio d’Austria, undicesima tappa del campionato mondiale di Formula 1, la classifica generale vede al comando ancora Max Verstappen, secondo classificato sul circuito di Spielberg. Il campione del mondo in carica perde però qualche punto da Charles Leclerc. Il monegasco risale infatti la china grazie alla sua vittoria austriaca e si porta a -38 dal rivale. Zero punti sia per Sergio Perez che per Carlos Sainz, entrambi costretti al ritiro; sorride dunque la Mercedes, che guadagna terreno.