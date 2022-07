Sono finiti sotto osservazione i tifosi olandesi presenti in Austria. La Formula 1 ha affermato di essere stata informata che «alcuni tifosi sono stati sottoposti a commenti del tutto inaccettabili da parte di altri tifosi. Questo tipo di comportamento è inaccettabile e non sarà tollerato». Il bersaglio è stato soprattutto Hamilton, che commentato via social: «Sono disgustato e deluso da certi comportamenti razzisti e omofobi».