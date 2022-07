F1, Perez accusa Russell: "Non è riuscito a controllare la sua auto"

ROMA - "È un vero peccato per noi quello che è successo nella gara di oggi,all’esterno ho avuto la netta sensazione che abbiamo fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Era solo il primo giro, e spettava a George controllare la sua auto, ma chiaramente non è riuscito a farlo , e a quel punto siamo entrati in contatto quando io ero palesemente davanti a lui". Sergio Perez ha parlato così dopo il ritiro a inizio gara nel Gran Premio d'Austria , undicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota della Red Bull è stato costretto ad abbandonare dopo un'uscita causata da un contatto con la Mercedes di George Russel l.

Su Sainz

Perez, che accusa quindi il britannico della Mercedes per il suo ritiro, ha parlato anche della gara di Carlos Sainz, che come lui non è arrivato al traguardo: "Mi dispiace molto per quello che è successo a Sainz, ma il suo ritiro non ci consola per la classifica costruttori. Credo che la macchina in questo fine settimana non sia stata all’altezza, quindi c’è un’analisi da fare".