F1, Bottas: "Deludente finire appena fuori dalla top 10"

Le parole di Bottas

A parte questo, penso che sia stata una buona gara, anche dal punto di vista della strategia, e che abbiamo fatto tutto quello che potevamo, considerato come siamo partiti - ha aggiunto Bottas -. Ci mancava solo un po’ di ritmo, soprattutto in curva. Almeno sono riuscito a risalire in griglia partendo dalla pit lane, quindi è un risultato positivo da conservare. Dobbiamo continuare a progredire, visto che anche gli altri team lo stanno facendo. Ritengo che la Francia possa essere migliore per noi, ma dovremo qualificarci in posizioni migliori di quelle in cui ci siamo qualificati qui per massimizzare le nostre possibilità domenica