F1, Alonso assicura: "Sono veloce, non sto togliendo il posto ad un giovane"

ROMA – Nonostante l’età che avanza, Fernando Alonso non pensa al ritiro e spera di poter trovare un sedile anche nella prossima stagione di Formula 1: “Dopo l’estate deciderò il mio futuro. Io mi sento bene e voglio proseguire. In uno sport come la Formula 1 l’unica cosa che conta è la velocità. Se le tue prestazioni non sono all’altezza allora si può dire che stai togliendo il sedile ad un giovane. Ma non è il mio caso visto che sono ancora veloce”. Così il pilota spagnolo ai microfoni della testata olandese NOS.