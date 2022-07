F1, Horner: "Non vediamo l'inaffidabilità della Ferrari come un vantaggio"

ROMA - La partita per il mondiale tra Red Bull e Ferrari si corre anche lontano dalla pista. Pretattiche e strategie da parte delle due scuderie candidate al titolo Formula 1 2022 continuano senza sosta. Charles Leclerc ha vinto, ma le fiamme che hanno fermato la F1-75 di Carlos Sainz mettono ancora una volta il team di Maranello sotto i riflettori per quanto riguarda l'affidabilità. Christian Horner, numero uno del box Red Bull, ha parlato proprio di questo aspetto in un'intervista ad "Autosport" dove afferma: "Non badiamo ai problemi di affidabilità della Ferrari e non riteniamo che siano un fattore di comfort per noi"