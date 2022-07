F1, Brundle esalta Mick Schumacher: "Ora è determinato e sicuro di sé"

ROMA - È un nuovo Mick Schumacher quello visto negli ultimi Gran Premi di Formula 1. Il pilota della Haas, fino a Silverstone a secco di punti nel mondiale, appare infatti trasformato dalla tappa in Gran Bretagna. Una ritrovata determinazione per il tedesco, figlio di Michael Schumacher, che anche Martin Brundle, ex pilota di Formula 1, ha evidenziato: "È un caso interessante. Fino al Canada sembrava un pilota forse un po' troppo simpatico e rilassato, che aveva distrutto troppe macchine. Ora invece sembra molto più determinato e sicuro di sé", le sue parole a Sky Sport.