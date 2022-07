F1, Alfa Romeo: in Francia Kubica al posto di Bottas nelle libere 1

ROMA - L'Alfa Romeo schiererà Robert Kubica nelle prove libere 1 del Gran Premio di Francia al posto di Valtteri Bottas. La scuderia di Hinwil si affiderà dunque al 37enne di Cracovia per i primi giri al circuito Paul Ricard, dove si correrà la dodicesima tappa della stagione di questa Formula 1 2022. Con la decisione di far scendere in pista Kubica, l'Alfa Romeo diventa così la prima scuderia ad aver adempiuto al regolamento FIA, che prevede lo schieramento di un pilota di riserva in due occasioni durante la stagione per le libere 1.