F1, Hamilton: "Soddisfatti del percorso, ma non è la stagione che ci aspettavamo"

ROMA - La Formula 1 accoglie i piloti al Paul Ricard per il Gran Premio di Francia , dodicesimo appuntamento del mondiale che si apre con la consueta conferenza stampa . A rispondere alle domande della platea c'era anche Lewis Hamilton , che ha presentato così questo fine settimana: "Spero di unirmi al gruppo di testa. Ogni weekend speriamo di migliorare, non so cosa aspettarmi qui. Il non aver ancora vinto non mi influenza . Pensiamo prima o poi di poter lottare con i migliori. La cosa importante è il percorso, nessuno ha mollato nel box e siamo soddisfatti della nostra progressione. Certo, non è la stagione che ci aspettiamo , ma questa esperienza potrebbe rafforzarci ancora di più "

300 volte Hamilton

Questo per il britannico della Mercedes sarà un weekend importante, con il 300 Gran Premio disputato finora si unirà a un ristretto club di cui fanno parte Raikkonen (350), Alonso (345), Barrichello (323), Schumacher (307) e Button (306). Il pilota sette volte iridato però non sembra particolarmente coinvolto da questo aspetto: "Non lo sapevo neanche, questo però per me non fa alcuna differenza. Cerchiamo di aggiornare continuamente la macchina in termini aerodinamici, speriamo di poter trovare qualcos'altro che possa consentirci di rosicchiare ancora qualche punto".