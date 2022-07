F1, Vettel: "C'è la chiara intenzione di continuare a correre in Aston Martin"

Le impressioni di Vettel

D'altro canto, però, il tedesco non sta raccogliendo quanto sperato in pista ed è fermo a quota 15 in classifica piloti. Ciononostante, il quattro volte iridato spera negli upgrade tecnici: "Mi auguro che l'aggiornamento portato a Silverstone qui ci dia più risposte per lottare maggiormente a centro griglia". Il circuito Paul Ricard lo vedrà poi protagonista di un omaggio all'Aston Martin a 100 anni dall'esordio: "Guiderò un'Aston Martin del passato per festeggiare il centesimo anniversario. È la macchina che partecipò al primo Gp in assoluto e si corse proprio in Francia", ha concluso Vettel.