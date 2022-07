Alonso duro sui nuovi tifosi: "Non c'è più la cultura della Formula 1"

ROMA - "I tifosi che abbiamo ora sono nuovi e in un certo senso, senza mancare di rispetto, non sanno molto di Formula 1. Sono più simili a quelli calcistici: chi vince è il più bravo, mentre chi arriva ultimo non è all'altezza. Non c’è più una vera cultura del nostro sport". Parte da questi presupposti Fernando Alonso, che in un'intervista a "The Race" esprime la sua opinione sui nuovi fan delle quattro ruote, che si sono avvicinati alla Formula 1 grazie alle strategie commerciali recentemente impiegate, specie sui social, dallo staff del presidente Stefano Domenicali.