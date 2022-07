Diretta gara F1 Gp Francia: dove vederla in tv

LE CASTELLET - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio di Francia, dodicesimo appuntamento stagionale del mondiale Formula 1. Weekend fin qui positivo per la Ferrari, culminato con la pole position di Charles Leclerc davanti a Max Verstappen, anche se bisognerà fare i conti con la partenza dal fondo di Carlos Sainz. Il via alla gara è in programma domenica 24 luglio alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8. La visione in streaming è disponibile su Sky Go.