F1, Hamilton: "In Ungheria speriamo di portare aggiornamenti"

LE CASTELLET - Lewis Hamilton è raggiante dopo il secondo posto ottenuto nel Gp di Francia, dodicesimo appuntamento del mondiale F1. Il campione britannico ha condotto un'ottima gara propiziata da una partenza perfetta, segnale di una Mercedes in continua crescita. E tutto ciò nonostante un problema che ha reso la prova ancora più dura, come ha ammesso lui stesso: "È stata una gara difficile perché il mio sistema di idratazione non funzionava. Un ottimo lavoro perché durante il weekend eravamo lontani dagli altri, ma possiamo contare su un’elevata affidabilità e il team è stato fantastico. Devo ringraziare gli uomini in pista e nelle nostre due fabbriche. Io adoro Budapest, sarà molto dura battere Ferrari e Red Bull, ma speriamo di portare aggiornamenti che ci facciano crescere. In gara riusciamo quantomeno un po’ a lottare e stare in battaglia".