F1, Marko striglia Perez: "Forse ha bevuto la sera prima"

ROMA - " Sergio sembra essersi addormentato alla ripartenza dopo la Virtual Safety Car, forse ha bevuto tequila ieri sera ". È questo il commento durissimo di Helmut Marko che al termine del Gran Premio di Francia , dodicesima tappa della Formula 1 , si è fermato a parlare con i media tedeschi per commentare la gara di Sergio Perez. Il messicano si è infatti lasciato prendere alla sprovvista da George Russell su Mercedes alla ripartenza dopo la seconda Safety Car, quella causata da Guanyu Zhou. La Mercedes è così potuta salire a podio con entrambi i suoi piloti.

Riflessi lenti

Nel momento in cui, infatti, è tornata la bandiera verde, il britannico sulla W13 ha infilato la Red Bull del messicano, prendendosi la terza posizione. A nulla è poi valso il moto d'orgoglio messo in campo dall'alfiere Red Bull, che è alla fine rimasto fuori dal podio. Marko ha poi anche commentato la gara di Max Verstappen, che si prende il suo secondo successo consecutivo al Paul Ricard: "Con Max, le gomme hanno retto meglio di quanto ci aspettassimo, ma dobbiamo anche ammettere che pensavamo che sorpassare in pista sarebbe stato più facile".