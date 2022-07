F1, Gp d'Italia verso il record di pubblico: "Andiamo verso i 320mila spettatori"

ROMA - Effetto Ferrari sul Gran Premio d'Italia di Monza, sedicesima tappa del mondiale di Formula 1. La Rossa, tornata competitiva per il mondiale, chiama a raccolta i suoi tifosi per il centernario del "Tempio della Velocità", costruito nel 1922. Ai microfoni di RaiRadio 1 il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, ha parlato delle aspettative per un fine settimana che si preannuncia gremito: "I numeri per il Gran Premio di Monza sono già eccezionali, andiamo verso i 320mila spettatori nel weekend: numeri mai ottenuti. Nella sola domenica prevediamo 110-120mila spettatori. Stiamo realizzando tribune provvisorie per non lasciare nessuno fuori", ha detto.