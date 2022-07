F1, Vettel: "In Ungheria la pista dovrebbe esserci favorevole"

ROMA - Il Gran Premio d'Ungheria si prepara ad accogliere la Formula 1 . Tra le scuderie più in difficoltà c'è la Aston Martin, che è penultima in classifica costruttori con 19 punti. Sebastian Vettel è arrivato undicesimo nel Gp di Francia e illustra così la tappa all'Hungaroring: "Può sembrare un circuito lento, ma nella seconda parte il complesso di curve ad alta velocità mette a dura prova le vettur. Da un po’ di tempo l’Ungheria conclude la prima parte della stagione prima della pausa e perciò tutti cercheremo di portare a casa un bel risultato. Sulla carta il tracciato di Budapest dovrebbe adattarsi bene alla nostra vettura e un anno fa fummo protagonisti di una gran gara. Sono convinto che potremo vivere un fine settimana positivo".

Le parole di Stroll

Mentre Vettel è quattordicesimo in classifica piloti con 15 punti, Lance Stroll è fermo a 4. Il canadese è arrivato decimo al Paul Ricard e inquadra così la tappa in Ungheria: "In Francia abbiamo dimostrato di aver migliorato il passo garacercheremo conferme in Ungheria. La pista mi piace tanto, sembra un kartodromo dato che le curve si susseguono una dopo l’altra. Voglio andare in vacanza offrendo una grande prestazione".