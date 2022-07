F1, Verstappen: "Non tocca a me cacciare i tifosi aggressivi dalle tribune"

ROMA - "È assolutamente inaccettabile ciò che è successo. Purtroppo c'è gente che si lascia andare, magari beve troppo, e in questi casi si fanno cose stupide. Bisogna intervenire con controlli più severi". Così, in un'intervista per "Ap", Max Verstappen, che parla così degli episodi di violenza che si sono registrati al Red Bull Ring. Alcuni tifosi hanno infatti infastidito delle ragazze e la polemica per questi atteggiamenti ha posto l'accento sulla condotta dei tifosi della Formula 1. "Penso che debba dipendere anche dall'organizzazione della F1, io non ho il controllo di quello che combinano i fan. E comunque non è solo un caso dell'Austria", aggiunge il pilota con il numero 1 in pista.