F1, Russell: "Pole sensazione incredibile dopo un brutto venerdì"

BUDAPEST - Prima pole position in carriera per George Russell. Il pilota della Mercedes ha ottenuto il primo tempo in qualifica nel Gp di Ungheria, beffando le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Domani partirà davanti a tutti in gara: “Una sensazione incredibile - commenta - ieri è stato il peggior venerdì della stagione, abbiamo lavorato tantissimo e non sapevamo neanche che direzione prendere. Continuavo a migliorare il tempo, ho tagliato il traguardo e quando ho visto di essere in prima posizione ed è stato incredibile”.