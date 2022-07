F1, Hamilton: "Non ho mai mollato". Russell: "Grande prestazione"

BUDAPEST - C'è grande entusiasmo in casa Mercedes al termine del Gp d'Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il team di Brackley ha infatti portato sul podio entrambe le vetture dopo aver già conquistato la pole position nella giornata di sabato. "Nella prima parte di gara ho sofferto molto, ma con il tempo sono riuscito a sentirmi a mio agio. Nonostante non avessi il ritmo degli altri non ho mai mollato. E' davvero fantastico arrivare alla pausa con due macchine a podio nelle ultime due gare" ha dichiarato Hamilton.