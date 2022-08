F1, Alonso l'immortale: la prossima sarà la sua ventesima stagione nel Circus

ROMA - Quarantuno anni, ma Fernando Alonso di appendere il casco al chiodo proprio non ne vuole sapere . Lo spagnolo ha firmato un contratto pluriennale con la Aston Martin , che nella prossima stagione di Formula 1 sarà orfana di Sebastian Vettel, che invece ha annunciato l'addio a fine stagione. Dopo i tre record segnati quest'anno ( pilota più longevo , primato di giri completati e di chilometri percorsi ), Alonso nel 2023 diventerà anche il pilota ad aver disputato più mondiali in assoluto: ben venti .

Gli altri irriducibili

Il due volte campione del mondo balzerà dunque in testa a questa speciale classifica, che vede a quota 19 Rubens Barrichello, Michael Schumacher e Kimi Raikkonen. Dopo il pilota di Oviedo, in griglia c'è il solo Lewis Hamilton che può insidiare questo primato, con il sette volte iridato che sin qui ha disputato 16 stagioni, le stesse di Sebastian Vettel. Tra lo spagnolo e il britannico ci sono poi Graham Hill e Jenson Button (18), Riccardo Patrese (17) e la coppia formata da Jack Brabham e Jo Bonnier (16). Alonso, però, non vuole fermarsi ripartendo, nella prossima stagione, da una nuova tappa della sua carriera da immortale.