F1, Williams conferma la fiducia ad Albon: firmato un contratto pluriennale

ROMA - Alexander Albon sarà un pilota Williams in Formula 1 almeno per le prossime due stagioni . È la stessa scuderia britannica a dare l'annuncio sui propri canali social, dove si legge che il pilota thailandese ha firmato un contratto pluriennale per continuare a guidare la motorizzata Mercedes. "Sono davvero contento di continuare il mio viaggio con questo team. Continuiamo a spingere ", ha detto Albon sui social.

La stagione di Albon

Sin qui, la Williams è stata la scuderia peggiore di questo mondiale. Il team di Silverstone ha totalizzato solo tre punti in classifica costruttori, figli di un decimo e un nono posto di Albon in Australia e in Florida. Il pilota classe 1996 è sembrato più bravo del suo compagno di squadra Nicholas Latifi a capitalizzare le poche occasioni avute finora per andare a punti. Albon ha anche mostrato una maggiore affidabilità in pista rispetto al canadese, che conta un ritiro in più rispetto al thailandese.