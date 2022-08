Verstappen da 10° a primo in Ungheria: le migliori rimonte in F1

ROMA - La Formula 1 spesso regala emozioni inaspettate. Specie quando un pilota parte lontano dalla prima fila per poi scalare posizioni fino alla vittoria. È successo a Max Verstappen in Ungheria, in una pista dove per tradizione non è facile effettuare questo tipo di imprese. Sono tanti i fattori che hanno giocato a favore dell'olandese, che va così ad unirsi a un ristretto club di piloti capaci di queste imprese spettacolari. Il punto di riferimento quando si parla di rimonte in Formula 1 è John Watson, che nel 1983 a Long Beach si prese la vittoria dopo essere partito 22esimo sulla sua McLaren, con il secondo posto di Niki Lauda (partito 23esimo) ad impreziosire il tutto. Da menzionare anche la vittoria di Bill Vukovich (partito 19esimo a Indianapolis 1954) e quella di Rubens Barrichello (18esimo in griglia di partenza ad Hockenheim 2000).