F1, Horner rivela: "Volevamo riportare Vettel in Red Bull"

ROMA - La Formula 1 avrebbe potuto assistere a un clamoroso ritorno, poi sfumato. Sebastian Vettel , prima di annunciare il suo ritiro , è stato infatti avvicinato da Christian Horner , che ha provato a riportarlo in Red Bull, scuderia con cui il tedesco ha vinto quattro titoli mondiali. È lo stesso team principal della scuderia anglo-austriaca a riportarlo in un intervento all'emittente britannica "Channel4": "Abbiamo avuto alcuni colloqui esplorativi , ma sarebbe stato un po’ come tornare da una vecchia fidanzata : probabilmente non sarebbe stato lo stesso per la seconda volta. Quello che abbiamo realizzato insieme è stato davvero notevole. È stata una cosa fenomenale e farà sempre parte della nostra storia, e siamo estremamente orgogliosi di averlo avuto come membro della nostra squadra ".

Le parole di Horner

Un sondaggio che, seppur breve, è stato condotto in gran segreto. Tuttavia, poi Horner avrebbe lasciato perdere, valutando il momento di Vettel, ormai condannato alla lotta per entrare in zona punti: "Credo che nessuno lo sapesse – confermato Horner. E io l’ho visto mentre lasciava il paddock al Paul Ricard e ovviamente è stata una giornata frustrante per lui. Credo che sia la decisione giusta per lui. Non è bello vederlo correre a centro-gruppo, non credo che ne tragga soddisfazione, è il momento giusto per chiudere il sipario su quella che è stata una carriera straordinaria". Nei giri finali del Gran Premio di Francia, infatti, Vettel ha provato a strappare la decima posizione al suo compagno di scuderia in Aston Martin, Lance Stroll, ma invano. Forse è stato proprio questo il momento in cui il tedesco quattro volte iridato ha deciso di smettere con la Formula 1.