F1, Horner: "Abu Dhabi? Comprendo la rabbia dei tifosi di Hamilton"

ROMA - " Posso capire la rabbia del tifosi di Hamilton e della Mercedes, il fatto di essersi sentiti trattati ingiustamente, mentre invece i tifosi di Verstappen hanno considerato gli eventi di Abu Dhabi una sorta di ricompensa e di riscatto per Max dopo tutto quello che era successo nel corso dell’anno". Sono le parole di Christian Horner , team principal della Red Bull, che ai microfoni di "Sky Sports" ha ricordato il Gran Premio conclusivo della scorsa stagione di Formula 1 . Il primo mondiale di Max Verstappen è infatti nato da un'interpretazione del regolamento da parte dell'allora direttore di gara Michael Masi, nel momento in cui la safety car causata da Latifi stava per tornare ai box. A causa di ciò, i tifosi di Lewis Hamilton, che si è visto così negare il suo ottavo titolo iridato, si sono lamentati sui social. Accuse che trovano ora la comprensione di Horner.

Le parole di Horner

Ciononostante, il team principal della scuderia di Milton Keynes difende la legittimità della vittoria finale di Verstappen, comunque capace di cogliere l'attimo. Il britannico ha infatti aggiunto: "Sono fermamente convinto che Verstappen abbia pienamente meritato la conquista del titolo mondiale un anno fa e io sono uno che volta pagina molto in fretta. Per me Abu Dhabi 2021 è già un ricordo molto lontano". Quest'anno invece lo scenario è molto diverso. Anche se la Mercedes sta recuperando terreno sulla Ferrari, la casa di Brackley è ormai fuori dai giochi per entrambi i titoli iridati, con l'olandese campione del mondo in carica che ha addirittura doppiato Hamilton nella tappa di Jeddah.