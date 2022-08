F1, parla Zhou: "Le cose che mi sono successe valgono 10 anni di esperienza"

ROMA - A inizio stagione era l'unico rookie in griglia, ma ormai nessuno ci fa quasi più caso. Guanyu Zhou si è integrato perfettamente in Formula 1 e l'Alfa Romeo può ora contare su un pilota dalle buone prospettive. In un'intervista al canale ufficiale del Circus, il cinese traccia un bilancio di quanto fatto sin qui: "Dopo undici gare sentivo che avevo accumulato un'esperienza che di solito un pilota fa in dieci anni, sono stupito della mia crescita". Dal piazzamento a punti al primo colpo in Bahrein, fino allo spaventoso incidente di Silverstone: a Zhou è successo davvero di tutto in una stagione che lo vede al momento con cinque punti in classifica piloti.