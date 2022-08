F1, Hill: "Alonso è incredibile, può continuare fino a 44 anni"

ROMA - Fernando Alonso è pronto a una nuova avventura in Formula 1. Giunto ai suoi 41 anni, il due volte iridato ha firmato un contratto pluriennale con la Aston Martin, che saluta Sebastian Vettel. Una scelta coraggiosa in uno sport estremo che richiede preparazione fisica durissima. Damon Hill, 62enne ex pilota negli anni Novanta plaude la decisione di Alonso dai microfoni del podcast "F1 Nation": "Sta lavorando al massimo e sembra fortissimo. Ha un vigore incredibile. Fangio, ad esempio, ha iniziato tardi e vinto quando era molto vecchio, mostrando nervi d’acciaio e abilità incredibili, proprio come sta facendo Alonso. Se ha abbastanza energia e si sente in forma, perché non proseguire? Per me potrà ritirarsi a 44 anni".