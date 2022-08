F1, Steiner: "Gene non ha intenzione di vendere la Haas"

ROMA - "Gene voleva attendere di vedere come sarebbe andato il 2022 e la relativa divisione degli introiti. Non abbiamo mai rischiato la bancarotta e Gene è totalmente coinvolto nel team. Ci sono tante persone a cui la F1 fa gola pronte ad entrare nel Circus, ma Gene non ha intenzione di vendere". Gunther Steiner ha parlato così al podcast di "Racingnews365" dopo la prima metà di stagione in Formula 1, che vede una Haas in crescita rispetto al 2021 nonostante la separazione improvvisa con Nikita Mazepin poco prima dell'avvio del Mondiale. Il team principal della scuderia statunitense ha spento le voci che darebbero Gene Haas intenzionato a vendere il team.