F1, Bottas: "Questa è probabilmente la mia stagione più divertente"

ROMA - "E' la prima volta da quando sono in F1 che corro con un contratto pluriennale, è la prima volta che posso concentrarmi sul lavoro, sulla pista, senza dover pensare al futuro o rispondere alle domande di mercato. Questa è probabilmente la mia stagione più divertente, mi sto godendo la Formula 1 mai come prima". Valtteri Bottas non potrebbe essere più soddisfatto del suo passaggio in Alfa Romeo. Dopo diverse stagioni in un team di vertice come la Mercedes, il finlandese è passato a giocarsi posizioni meno importanti, con meno pressioni ma la stessa passione, come affermato ai microfoni di "Motorsport".