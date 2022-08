F1, WMSC: dal 2023 i bordi del fondo rialzati di 15 millimetri

ROMA - Arrivano diverse decisioni importanti dal World Motor Sport Council, il Consiglio Mondiale dell'Automobile, che ha ufficializzato alcune norme volte a risolvere i problemi delle monoposto a effetto suolo arrivate quest'anno in Formula 1. La principale criticità è stata fin qui quella del porpoising, il saltellamento che ha creato non pochi disagi ai piloti in questa prima parte di stagione. I cambiamenti per l'anno corrente riguardano il cambiamento dei parametri di flessibilità del fondo piatto, mentre dal 2023 i bordi del fondo saranno rialzati di 15 millimetri. Inoltre, verrà aggiunto un ulteriore sensore per monitorare il porpoising.