F1, Hamilton sulla vacanza in Africa: "Non sono più lo stesso uomo di prima"

ROMA - "Queste ultime due settimane sono state alcune delle giornate più belle di tutta la mia vita. Non sono più lo stesso uomo che ero prima di questo viaggio . Tutta la bellezza, l’amore e la pace che ho sperimentato mi hanno trasformato completamente". Lewis Hamilton continua il suo reportage del viaggio in Africa tramite i suoi canali social. In un post su Instagram, il pilota della Mercedes ha raccontato ancora una volta le sensazioni provate nell'esperienza fatta in queste settimane lontano dal circuito di Formula 1 .

Le parole di Hamilton

"Nessuna foto potrebbe catturare quello che sto provando ora e quello che sto cercando di dire - ha aggiunto Hamilton -. Sappiate solo che, dove le parole non bastano, le emozioni vanno in profondità. Sono entrato in contatto con le mie radici e la mia storia e sento i miei antenati con me più forti che mai. Grazie Namibia, Ruanda, Kenya e Tanzania. Grazie a questi popoli, alla natura e agli animali selvatici. Siamo stati i benvenuti in ogni luogo bellissimo che abbiamo visitato. Siamo stati trattati come una famiglia. Ai miei fratelli che si sono uniti a me in questo viaggio, grazie. So che ne parleremo per sempre".