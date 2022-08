F1, Hamilton: "Obiettivo 400 gare? Di benzina io ne ho ancora"

ROMA - La Formula 1 potrebbe vedere il primo pilota a tagliare il traguardo delle 400 gare nel Mondiale. A ricoprire questo ruolo si candida Lewis Hamilton , che ai microfoni ufficiali del Circus risponde così a Toto Wolff , che lo aveva stuzzicato proprio su questo obiettivo: "Sono tante gare! Ma mi sento ancora giovane e mi sento come se avessi ancora un sacco di carburante nel serbatoio . Nel frattempo, però, sono anche grato di quanto ottenuto fin qui". Poi aggiunge: "Voglio sempre mettermi in gioco. Correre le gare, ma anche continuare il lavoro con il team e fare di più. Penso con Mercedes possiamo fare ancora tanto e lo faremo ".

Il futuro di Hamilton

Per il momento, alla testa della classifica dei piloti con più Gran Premi disputati c'è Kimi Raikkonen (350), seguito da Fernando Alonso con 347 gare. Più staccati invece Ruben Barrichello (323), Michael Schumacher (307) e Jenson Button (306). Fuori dalla top five c'è Lewis Hamilton con 301 gare. Per raggiungere quota 400, Hamilton dovrebbe disputare almeno altri cinque campionati, concludendo la propria carriera a circa 42 anni. Questo non sembra essere un problema per il britannico sette volte iridato che conclude: "Mi sto divertendo più che mai. In questo frangente, ovviamente, voglio tornare a vincere. Ci vorrà del tempo, ma sono sicuro che a un certo punto ci siederemo e parleremo del futuro".