F1, Horner: "Vincere il Mondiale costruttori sarebbe fenomenale"

ROMA - "Sarebbe fenomenale se riuscissimo a riconquistare il trofeo costruttori, è una cosa molto importante. Ovviamente il numero uno sulla macchina di Max è stato un momento di grande orgoglio per tutta la squadra e siamo determinati a difenderlo al meglio". Viaggia sulle ali dell'entusiasmo la Red Bull di Christian Horner, che alla redazione di "GPFans" elogia il lavoro della sua squadra e dei propri piloti in Formula 1: "Max - aggiunge il team principal - sta guidando meglio che mai. La squadra si sta comportando ad un livello molto alto e stiamo cogliendo le opportunità". Opportunità che forse la Ferrari ha concesso troppo spesso ai rivali, che l'anno scorso si sono dovuto "accontentare" del titolo piloti, mentre quello costruttori è andato alla Mercedes per l'ottavo anno consecutivo.