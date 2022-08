F1, Marko: "Tsunoda ha potenziale per vincere un Gran Premio"

ROMA - Yuki Tsunoda deve ancora mostrare le sue reali capacità in Formula 1 . Helmut Marko , consigliere della Red Bull, crede sia così e in un'intervista a "Motorsport Total" elogia il giovane dell'academy anglo-austriaca: " Ha potenziale per vincere un Gran Premio . È questa la nostra filosofia nel programma giovani. Lui gode nel box di una grande stima". Il 22enne potrebbe puntare anche al titolo? " Deve mettere tutto insieme - risponde il manager austriaco - deve cambiare mentalità. In una situazione critica un pilota può esaltare o affossare una scuderia".

Il temperamento di Tsunoda

Finora, quello che sembra aver più bloccato la crescita di Yuki Tsunoda è proprio sé stesso. A volte il suo carattere impulsivo è emerso in team radio figli dell'adrenalina in pista. Per smussare questi aspetti che possono portare a essere poco lucidi, la scuderia di Faenza gli ha affiancato un mental coach. Una decisione che Marko commenta così: "Non è l'unico a godere dell'aiuto di questa figura, anche gli altri ne hanno uno. Il suo carattere non è niente di riprovevole, ma commenti come 'Questa macchina è una m...' non aiutano il muretto. Devi analizzare, capire il problema e poi esporlo con chiarezza ai tecnici. Imprecare nel mezzo di una curva non va bene".