F1, Domenicali sul Gp del Belgio: "Colloqui ancora aperti per il 2023"

ROMA - Cresce l'attesa per il Gran Premio del Belgio, che segna il ritorno della Formula 1 dopo la pausa estiva. Lo storico circuito di Spa-Francorchamps di prepara ad accogliere i piloti, ma l'accordo per allestire l'evento anche per il prossimo anno non c'è ancora. Il Circus starebbe infatti cercando di ritornare sia in Cina che in Sudafrica, ma l'incertezza legata al Covid nella regione di Shanghai e il blocco delle trattative con i promotori di Midrand stanno rimettendo in discussione il calendario per il 2023. Ai microfoni di "Motorsport", Stefano Domenicali, presidente della Formula 1, fa chiarezza sulla questione: "Non ho mai detto che l'anno prossimo il Belgio non sarà in calendario. È vero che stiamo parlando con altri promotori per vedere se c'è un pieno impegno e che le tappe tradizionali non portano gli stessi introiti, ma noi abbiamo massimo rispetto per le nostre classiche. I colloqui sono ancora aperti".